Frau bei Küchenbrand verletzt

Die 41-Jährige stellte am Dienstagmorgen einen Topf mit Fett auf den Herd und schaltete diesen ein. Anschließend ging sie in das Wohnzimmer. Nach kurzer Zeit fing das Fett zu brennen an. Die Frau bemerkte das Unglück und rief sofort die Feuerwehr. Ihre 46-jährige Schwester versuchte noch den Brand mit Handtüchern zu löschen, was aber misslang. Bei dem Versuch erlitt sie Brandverletzungen an beiden Unterarmen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren konnte sich die Familie ins Freie retten.

Das Haus wurde vor allem im ersten Stock und am Dach schwer beschädigt. Die verletzte Frau wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Josef Braunau gebracht. Es waren die Feuerwehren aus St. Johann am Walde, Frauschereck und Maria Schmolln am Einsatz beteiligt.