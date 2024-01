Frau (78) in Waldzell erfroren: „Eine traurige und schockierende Nachricht“

„Das ist sehr, sehr traurig und war eine schockierende Nachricht“, sagte Johannes Aigner, Bürgermeister der Gemeinde Waldzell, Bezirk Ried, am Freitagvormittag im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten. Wie berichtet, wurde am Donnerstagnachmittag in der 2300-Einwohner-Gemeinde eine 78-jährige Frau erfroren aufgefunden. Die ältere Dame wohnte mit ihrem Mann in einer Wohnanlage im Römerweg mit dem Angebot des Betreubaren Wohnens.