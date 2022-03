Franziskusschule unterstützt die Ukraine

Die Schüler boten am Grünmarkt unter anderem selbst gemachte Muffins und belegte Brote gegen eine freiwillige Spende an. Der Erlös kommt einer Hilfsorganisation in der Ukraine zugute. "Diese Aktion soll unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken. Alle Schüler waren mit sehr viel Eifer bei der Sache. Wir hoffen, dass dieser Krieg bald vorbei ist", sagt Thomas Gerstorfer, Direktor der Franziskusschule Ried. Foto: Streif