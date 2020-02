"Franziskanischer Geist" im Spital Braunau lebt weiter

Das Krankenhaus St. Josef in Braunau gehört zum Orden der Franziskanerinnen von Vöcklabruck. Die ersten drei geistlichen Schwestern arbeiteten 1899, also vor mehr als 120 Jahren, in Braunau. Vom Höchststand, der 1974 mit 74 Schwestern erreicht wurde, ist man mit derzeit acht Schwestern weit entfernt, den "franziskanischen Geist" will man aber auch in Zukunft aufrechterhalten.

Von den acht Ordensschwestern in Braunau sind sechs noch in Teilzeit – sie arbeiten zwischen zehn und 30 Stunden pro Woche – für das Spital tätig. Zudem arbeitet eine Schwester für die Seelsorge, und eine ist für den Konvent aktiv. Die Konventverantwortliche ist Schwester Gisela. Sie ist so etwas wie das "Gesicht" der Ordensschwestern. Durch ihre Tätigkeit am Info-Tisch im Krankenhaus vertritt sie den Orden und den Konvent vor Ort nach außen.

Die 1935 im Mühlviertel geborene Schwester Gisela trat vor 55 Jahren in den Orden ein, seit 1967 ist sie in Braunau, wo sie zuvor schon die Krankenpflegeschule absolvierte. "Ich war im Operationssaal tätig und habe fast auf allen Stationen gearbeitet." 1992 wurde sie Oberin, die Besuche auf den Stationen gehörten für sie aber nach wie vor dazu. "Es war immer eine sehr schöne Gemeinschaft zwischen geistlichen und weltlichen Mitarbeitern. Mir ist wichtig, dass der franziskanische Geist weiterlebt, denn die Verbindung zu Gott ist wichtig. Man muss zufrieden sein, nicht so anspruchsvoll, aber auch nicht weltfremd. Dann geht es uns allen gut", sagt Schwester Gisela.

Zu den Aufgaben der Ordensschwestern für das Krankenhaus zählen beispielsweise das Aufbereiten der Verbandsstoffe, die Gartenarbeit, die Seelsorge, das Migrationsmanagement und das Austragen der Zeitungen. Die Mitarbeiter des Spitals werden mit Gebeten und aufmunternden Gesprächen unterstützt.

Fürsorge und Offenheit

Konkret gehören zum Auftrag der Franziskanerinnen von Vöcklabruck, die Eigentümer von zahlreichen Einrichtungen sind, Bildung und Erziehung bei Kindern und Jugendlichen, die Pflege und wertschätzende Fürsorge von kranken, alten und armen Menschen sowie die Offenheit für die Nöte der Zeit.