Franz und sein langes Leben

Grüß Gott.“ Franz Peichl öffnet die Haustür mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Blickt man in dieses, steht einem ein ganzes Jahrhundert an Lebenserfahrung gegenüber. Vor Kurzem feierte Peichl seinen 100. Geburtstag. Dass dem so ist, ist angesichts der ausgezeichneten geistigen und körperlichen Verfassung des Schärdingers kaum zu glauben. „Es war viel los“, erzählt er bei einem kurzen Rundgang durch seine Wohnung.