Frankinger fertigt aus Hufeisen große und kleine Kunstwerke

FRANKING. Günther Höllwart hat unter anderem "Friedenskugeln" für Seniorenzentrum geschaffen.

Die Friedenskugeln beim Seniorenzentrum Eggelsberg. Die größte Kugel besteht aus 230 Hufeisen. Bild: OÖN-fisc

Im Frankinger Ortsteil Eggenham am Ende einer Sackstraße verbirgt sich die Werkstätte des Hufeisenkünstlers Günther Höllwart. Hat man die Straße gefunden, fährt man sicher nicht daran vorbei, denn viele ansprechende Metallkunstwerke zieren Einfahrt und Garten. Jedes ist einzigartig. Auf die Idee Hufeisen zu Dekorationsgegenständen und Kunstwerken zu verwandeln kam der heute 52-jährige Frankinger vor etwa 20 Jahren. Seine ältere Tochter brachte damals vom Reitunterricht immer wieder Hufeisen mit nach Hause, die sich in der Werkstatt ansammelten. Der gelernte Tischler brauchte etwas Zeit bis er sich an die Metallbearbeitung wagte. "Am Anfang standen kleine Gegenstände am Programm, hauptsächlich Geschenke für Freunde. Mit der Zeit wagte ich mich an größere Objekte", erklärt der Künstler.

Auch gebrauchte Werkzeuge

Neben getragenen Hufeisen verwendet er gebrauchte Werkzeuge. Er sucht daher alte Ketten, Schaufeln, Handbohrer und anderes Werkzeug zum Einbau in seine Werke. Wenn Sie also etwas haben, melden sie sich bitte bei ihm (Tel. 0650/8932566). Er holt diese Utensilien gerne ab.

"Die Verwendung von gebrauchten Hufeisen und Werkzeugen gibt jedem Gegenstand seinen speziellen Charakter, da die Hufeisen unterschiedlich groß und abgenützt sind. Ich färbe oder lackiere meine Werke auch nicht. Durch Rost und den Einfluss der Witterung sollen sie sich weiter verändern. Gerade die im Freien aufgestellten Skulpturen", sagt Höllwart. Seine Schöpfungen weisen in der Größe eine weite Bandbreite auf. So zählen die Friedenskugeln im Seniorenzentrum in Eggelsberg und ein Drache in Franking zu den großen Exponaten. Die größte Kugel in Eggelsberg misst 110 Zentimeter im Durchmesser und besteht aus 230 Hufeisen. Der Frankinger Drache ist 205 Zentimeter groß. Er besteht aus 1800 (!) Hufeisen. Er wird gerne von den Kindergartenkindern des Ortes bei Spaziergängen besucht, weil er besondere Mystik ausstrahlt. Man findet auch kleine Exponate wie Motorradfahrer unter Höllwarts Schöpfungen, Diese eignen sich als Geschenke oder zur Verschönerung des Wohnraumes. Die meisten Hufeisen bezieht Günther Höllwart heute aus Ungarn, wo er sie selbst abholt. Aber auch Nachbarn oder Menschen aus der Umgebung bringen Hufeisen, Werkzeuge, Schaufeln und anderes vorbei.

Wer sich die Kunstwerke ansehen will, kann an jedem Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr unangemeldet im "Offenen Atelier" in Eggenham vorbeikommen.

Weitere Informationen unter www.hufeisenkunst.at

