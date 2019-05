FPÖ-Eklat mit Nachwehen: Politisches Klima leidet

BRAUNAU. Überparteiliche Präsentation bezüglich Mattigtalbahn abgesagt

Dicke Luft bei David Schießl (FPÖ) Bild: mala

Noch immer wirbelt das "Rattengedicht" des ehemaligen Braunauer FPÖ-Vizebürgermeisters Christian Schilcher viel Staub auf. Das politische Klima ist am Tiefpunkt. Eigentlich hätten die Fraktionen des Bezirks im Mai bei einer gemeinsamen Pressekonferenz ihr parteiübergreifendes Schaffen rund um die Mattigtalbahn der Öffentlichkeit präsentieren sollen.

Die Pressekonferenz wurde nun abgesagt. Der überparteiliche Arbeitskreis ARGE Mattigtal hatte es sich in der Vergangenheit zur Aufgabe gemacht, sich gemeinsam für die Attraktivierung der Mattigtalbahn einzusetzen.

Präsentation auf Eis gelegt

Das Geschaffte kann sich sehen lassen: Laut FPÖ-Bezirksobmann David Schießl ist der Ausbau der Mattigtalbahn mit allem "Pipapo" bis 2029 garantiert. Die Lorbeeren will er sich aber (noch) nicht abholen: "Wir haben zwar viel erreicht, aber aus persönlichen Gründen habe ich die Präsentation auf Eis gelegt", sagt Schießl.

Das hervorragende politische Klima im Bezirk gebe es derzeit nicht mehr, deshalb könne er es auch nicht nach außen präsentieren. "Eine sachliche Diskussion in der Öffentlichkeit ist kein Problem. Aber wenn ein Grüner Bundesrat (David Stögmüller, Anm. der Redaktion) am selben Tag zur Staatsanwaltschaft geht und zwei unserer Politiker wegen Verhetzung anzeigt, dann gibt es kein gutes Klima mehr", sagt Schießl. Erst wenn die Justiz diese Sache geklärt habe und sich Stögmüller entschuldigt, könne er sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen.

"Nicht die Leute, die so etwas aufdecken, sollen in die Mangel genommen werden, sondern die, die dafür verantwortlich sind", betont hingegen David Stögmüller. Es sei ein Absurdum, ihm die Schuld für die Probleme in der FPÖ zu geben. Stögmüller ist aber zuversichtlich, dass wieder ein gemeinsamer Konsens gefunden wird.

Schwierige Nachfolgersuche

Auch die FPÖ-Stadtpartei ist bei der Nachfolgersuche auf keinen grünen Zweig gekommen. Wer auf Schilcher folgt und Braunaus zweiter Vizebürgermeister wird, ist weiterhin unklar. Am Donnerstag trifft sich die Fraktion ein weiteres Mal, bekannt gegeben werde der Nachfolger aber bewusst erst bei der Gemeinderatssitzung im Mai, sagt FP-Stadtparteivorsitzender Hubert Esterbauer, der betont: "Es muss jetzt erst einmal Ruhe einkehren und wir müssen zur Normalität zurückkehren."

Ruhe, die nicht nur die Braunauer FPÖ braucht, sondern auch der zurückgetretene Christian Schilcher. Der mediale Druck, vor allem auf Facebook, sei sehr hoch gewesen. "Da gab es sogar Morddrohungen. Das hat die gesamte Familie enorm belastet", sagt Schießl. Ob die Staatsanwaltschaft Ried ein Verfahren einleiten wird, war bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt.

