Auf Initiative von Friedrich Bernhofer, Obmann des Vereines "Kultur & Tourismus an der Donau in Engelhartszell", wurde nun der Arbeitskreis "Forum Stanacum" gegründet: Anlass dafür ist die Ernennung des römischen Donau-Limes zum Unesco-Weltkulturerbe im vergangenen Jahr, zu dem auch die Ausgrabungsstätte "Römerburgus Stanacum" in Oberranna im Gemeindegebiet von Engelhartszell gehört. Dieser Burgus gilt als der besterhaltene Römer-Bau in Oberösterreich.