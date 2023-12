Dinner statt Disco: Visto in Andorf orientiert sich um

Das Visto in Andorf passt sich aktuellen Gegebenheiten an.

Lange hat es gut funktioniert. Das Konzept "Früh - Mittag - Abend - Immer" bescherte dem Visto in den vergangenen Jahren viel Zulauf, vom Frühstück über das Mittagessen bis hin zur Party wurde im Andorfer Lokal nahezu alles, was in der heutigen Gastronomie gut ankommt, geboten. Je länger der Tag in den vergangenen Wochen und Monaten jedoch wurde, umso mehr Tische blieben frei. Ein Umstand, auf den Inhaber Hannes Glas nun reagiert.