Forstunfall im Innviertel: 32-Jähriger von Baumstück am Kopf getroffen

Gemeinsam mit seinem Schwiegervater (57) war der 32-Jährige am Montag gegen 14 Uhr mit Holzarbeiten beschäftigt. Beim Fällen einer Buche ging allerdings etwas schief. Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung mitteilte, dürfe sich die Buche in einem anderen Baum verfangen haben. Der Stamm brach, ein abgebrochenes Stück traf den 32-Jährigen wenige Sekunden später im Kopfbereich.

Hubschrauber Christopherus 14 am Einsatzort im Innviertel Bild: Daniel Scharinger

Der Mann erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Klinikum Traunstein nach Deutschland gebracht.

