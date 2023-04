Forschungszentrum für Wasserstoff in Burghausen

Spatenstich für das Technikum in Burghausen am Salzachzentrum-Areal.

Er soll die Industrie und den Verkehr umweltfreundlicher machen. Aber wie wird Wasserstoff hergestellt? Wie kann er transportiert werden und wie ist es möglich, eine bestehende Produktion auf grünen Wasserstoff umzurüsten? Alles Themen, die ab sofort am Campus Burghausen gelehrt werden. Dort gibt es seit Herbst den neuen Masterstudiengang "Wasserstoffwirtschaft", am dazu notwendigen Drumherum, also Labore und entsprechendes Equipment, wird zurzeit gebaut.