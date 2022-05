13 Unternehmen aus dem Bezirk Ried legen sich am 20. Mai jeweils von 17 bis 23 Uhr im Rahmen der "Langen Nacht der Forschung" ins Zeug, um möglichst spannende Einblicke in ihre Entwicklungsarbeit zu geben. Angekündigt sind interaktive Präsentationen, Vorträge, Führungen und Mitmach-Stationen, um den Experten bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und auch selbst zu experimentieren – und die Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels als potenzielle Arbeitgeber zu präsentieren.