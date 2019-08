Forschung in Österreich, Studienabschluss in London

Der ganz direkte Weg war es nicht, auf dem Anna Hehenberger zur Volkswirtschaft kam. Zunächst hatte die 24-jährige Pfaffstätterin ihren Fokus noch auf die Betriebswirtschaftslehre gerichtet. Aber nach ihrem Bachelor-Abschluss und einigen Praktika hat sie immer mehr der Blick aufs größere Ganze interessiert. Gerade arbeitet sie mit Hochdruck an der Masterarbeit, im September muss sie diese abgeben. Und zwar in London.

Denn sie studiert an der Kingston University. Zum Schreiben für die Abschlussarbeit ist sie allerdings nach Österreich zurückgekehrt. Sie erforscht die ökonomische, soziale und politische Entwicklung eines Gebietes in Österreich. "Ich finde es sehr spannend", sagt die Unternehmerstochter nach den ersten Interviews, die sie bereits geführt hat.

Volksschule in Pfaffstätt, Hauptschule in Mattighofen, Handelsakademie in Neumarkt im Flachgau, dann an die Wirtschaftsuniversität Wien, wo sie den Bachelor in Internationaler Betriebswirtschaftslehre gemacht hat. Ein Studienaufenthalt im kanadischen Vancouver, Praktika bei einem internationalen Konzern, in einer regierungsnahen Organisation in San Francisco und einer renommierten Unternehmensberatung sowie das Jahr in London sind Ursache dafür, dass Anna Hehenberger manche Fachbegriffe schneller auf Englisch über die Lippen kommen als auf Deutsch. "Ja, was das Studium anbelangt, denke ich schon eher in Englisch", erklärt sie lächelnd.

Von September bis Juni hat sie in London gelebt. In nur einem Jahr wollte sie den Master unbedingt abschließen, auch weil das Leben in der Metropole teuer ist. Ihrem sportlichen Hobby, dem Tennisspielen, hat sie auch dort gefrönt. Und auch zu Hause greift sie regelmäßig zum Tennisschläger. Entwicklungen zu beobachten, findet Anna Hehenberger besonders spannend. "Die Interviews, die ich bisher geführt habe, waren sehr interessant", sagt die Pfaffstätterin, der soziale Inklusion ein besonderes Anliegen ist. Um wirtschaftliche Entwicklung, aber auch um Gleichberechtigung von Frauen und Männern geht es bei ihren Fragen.

Anna Hehenberger lebt gern in Wien und ist auch gern im Innviertel. Dass sie vor Ort Arbeit als Volkswirtin findet, bezweifelt sie aber.

Artikel von Monika Raschhofer Lokalredakteurin Innviertel m.raschhofer@nachrichten.at