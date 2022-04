Formulierung fehlt: Zehn Häuser auf Grünland

18 sogenannte Kettenhäuser werden im Jeginger „Mühlholz“ gebaut. Es sind überwiegend Familien, die gegen September in ihre neuen Häuser einziehen möchten, für zehn hat sich der Traum vom Haus vorläufig – oder vorübergehend – ausgeträumt. Wegen einer fehlenden Formulierung in einem RSB-Brief stehen ihre Häuser nämlich seit einer Woche auf Grünland und keinem Bauland.

Wie in den OÖN berichtet, kippte der Verfassungsgerichtshof nach einer Anrainerbeschwerde maßgebliche Teile des Jeginger Flächenwidmungsplanes. Die Begründung: „erheblicher Verfahrensmangel“. Darum geht es: 2016 wurden sechs Parzellen von Grün- in Bauland umgewidmet. Das Vorhaben wurde in der Amtstafel im Jeginger Gemeindeamt verkündet, die Anrainer erhielten einen RSB-Brief – „ohne dem genauen Wortlaut, dass die Anrainer Einwände einbringen können“, erklärt VP-Bürgermeister Christoph Weitgasser auf OÖN-Anfrage. Hier liegt der Hund begraben. Zum damaligen Zeitpunkt nahmen die Dinge allerdings ihren Lauf nach Plan: Eine Walser Firma beantrage 2019 die Baubewilligung, der Bürgermeister erteilte die Genehmigung im Mai 2020. Mittlerweile ist der Bau der Wohnanlage weit fortgeschritten, derzeit werden der Estrich verlegt und die Wände verputzt.

Zurück auf Anfang

Ein Anrainer fürchtet durch das Bauprojekt unter anderem „massive, gesundheitsbelastende Lärmemissionen“ und schickte eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht in Linz. Dieses wies die Beschwerde ab, auch deshalb, zumal der Anrainer im Anhörungsverfahren zur Umwidmung doch gar keine Stellungnahme abgegeben habe. Der Betroffene wandte sich an den Eggelsberger Rechtsanwalt Gerald Priller, der eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Wien einbrachte. Mit Erfolg, denn aufgrund der fehlenden Formulierung im RSB-Brief hatte der Anrainer keine Möglichkeit erhalten, Argumente gegen das Bauprojekt einzubringen und das ist nicht rechtens.

Nun heißt es zurück auf Anfang: „Das ist nichts, was nicht saniert werden kann. Wir sind guter Dinge und arbeiten in enger Abstimmung mit dem Land auf Hochdruck zusammen. Dennoch müssen alle Fristen eingehalten werden, mit einem halben Jahr Verzögerung werden wir schon rechnen müssen. Es kommt auch darauf an, wie schnell die Behörden arbeiten. Aber es ist eigentlich alles schon einmal genehmigt worden“, sagt der Bürgermeister und ergänzt: „Es ist schon sehr bedauerlich. Da geht es um Familien, die zum Teil ihre Wohnung schon verkauft haben und ihre Kinder in der Schule oder im Kindergarten angemeldet haben.“

Baustopp wurde bis zum Zeitpunkt des Gespräches mit Bürgermeister Weitgasser noch keiner verhängt.