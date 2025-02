Forderung nach Herzkatheter in Braunau: Tausende Unterschriften

Von 2008 bis 2011 gab es einen Herzkatheter in Simbach, der grenzübergreifend genutzt wurde

Rund 300 Unterschriften in 1,5 Stunden am Braunauer Wochenmarkt zeigen laut Heidi Kasper, Herzgruppenleiterin aus Braunau, wie enorm der Zuspruch für die Aktion ist: Wie berichtet, hat sich die Herzgruppe zur Aufgabe gemacht, wieder einen Herzkatheter nach Braunau zu holen. Unterschriftenlisten liegen in den Apotheken, den Gemeinden, im Krankenhaus auf den Stationen, im Krankenhaus-Café sowie bei zahlreichen Ärzten aus, zudem gibt es eine Online-Petition. "Laufend kommen wieder volle Listen, noch habe ich nicht alle gezählt, wir sammeln fleißig weiter. Es sind alleine online schon mehr als 2600 Menschen, die unterschrieben haben", sagt Heidi Kasper.

"Wollen bestmögliche Versorgung"

Es sind nicht nur Personen aus dem Bezirk Braunau, die die Forderung nach einer Koronarangiographie-Anlage, wie der Herzkatheter fachlich heißt, unterstützen, sondern auch viele von auswärts. "Eine Familie aus Wien hat geschrieben, dass die Eltern noch im Innviertel leben und dass sie sich für sie die beste Versorgung wünschen", sagt Kasper. Sie ist zuversichtlich, dass das Vorhaben gelingt: Der Zuspruch sei in der Region und auch parteiübergreifend sehr groß: "Es geht hier schließlich um unser aller Gesundheit und um die unserer Freunde und Familien", sagt sie. Weitere Unterschriften werden im Frühjahr noch gesammelt, dann gezählt und an die zuständigen Landespolitiker übergeben, erklärt Kasper und ruft weiterhin dazu auf, das Projekt zu unterstützen.

Im Akutfall sei Braunau in etwa 249 Minuten weit von einer Behandlungsmöglichkeit entfernt, rechnet die Herzgruppe vor. Denn bevor der Transport des Patienten erfolgen könne, müsse zunächst geklärt werden, wo der nächste Herzkatheter frei ist und ob ein Hubschrauber organisiert werden kann und das dauert. Wie berichtet, ist im gesamten Innviertel kein Herzkatheter im Einsatz. Patienten aus dem Innviertel müssen für Untersuchungen nach Linz, Wels oder Salzburg gebracht werden. Das war nicht immer so: Von 2008 bis 2011 gab es einen Herzkatheter in Simbach, der grenzübergreifend genutzt wurde. Dieser wurde aus Kostengründen abgeschafft.

Online unterschreiben unteropenpetition.eu: "Herzkatheter zurück ins Krankenhaus Braunau" oder in Gemeindeämtern, Apotheken, bei Ärzten und im Spital

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar