Darauf hat die Franziskusschule Ried mit dem "Fit4School-Projekt", einer psychotherapeutischen Beratung für Schulen, rasch reagiert. Das Ziel dabei ist die Förderung der psychischen Gesundheit aller, die in der Schule tätig sind. In der Franziskusschule Ried werden die Sprechstunden von Daniela Angleitner abgehalten. Finanziell ermöglicht wurde die Beratungstätigkeit von der Firma Duo Holding GmbH mit Sitz in Mehrnbach.