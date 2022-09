Fluss-Erlebnistag mit mehreren Stationen am Unteren Inn

Im Rahmen eines Fluss-Erlebnistages am Inn am Samstag, 1. Oktober, von 13 bis 17 Uhr bieten Experten beim Naturium in Ering und in Mining/Frauenstein mehrere Aktionen zum Thema Inn. Wo kommt der Inn eigentlich her? Welche Tiere leben im Auwald? Und wieso ziehen Vögel im Herbst in den Süden?