Flugzeugteile im Test: Neuer Chef bei CoLT

Per Februar hat Martin Mistlberger die Geschäftsführung der CoLT Prüf und Test GmbH mit Sitz in St. Martin im Innkreis übernommen. Die Tochtergesellschaft des Flugzeugteileherstellers FACC ist Spezialist für die Überprüfung und Zertifizierung von Leichtbaumaterialien und modernen Werkstoffen.

Mit modernstem Equipment sei das Unternehmen nicht nur wesentlich für die Qualitätssicherung, sondern auch ein wichtiger Partner bei der Entwicklung innovativer Produkte: Neue Materialien und Produktionstechnologien würden die Luftfahrtindustrie grundlegend verändern, so FACC. Neben der Gewichtsreduktion von Bauteilen treten auch steigende Ansprüche an die Stabilität und Festigkeit in den Vordergrund. Vor allem die Bereiche Raumfahrt und Urban Air Mobility erfordern die Weiterentwicklung bestehender Materialien und Technologien. Entsprechend wichtig sei für FACC daher der weitere Ausbau der Prüf- und Messtechnik. Mistlberger ist ausgebildeter Chemieingenieur und Kunststofftechniker.