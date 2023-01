Flüchtlingsunterkunft in Ried: Erste Bewohner zeitnah erwartet

In der Goethestraße 29 finden bis zu 60 Flüchtlinge Platz.

Durchaus groß war die Aufregung, als Ende Oktober bekannt wurde, dass im ehemaligen Bürogebäude der ISG in der Goethestraße 29 in Ried eine Unterkunft für bis zu 60 Flüchtlinge entsteht. Damals hieß es, dass die ersten Asylwerber spätestens Anfang Dezember einziehen würden. Mit Verzögerung dürfte es nun im Jänner so weit sein. "Wir haben das Quartier jetzt beim Land Oberösterreich freigemeldet und sind seit heute startklar", sagte Christian Dobler-Strehle, Geschäftsleiter