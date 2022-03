Flüchtlingsnotquartier in Braunau aktuell geschlossen

Rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden in der vergangenen Woche in der Braunauer Bezirkssporthalle betreut. Sie kamen in dem vom Roten Kreuz eröffneten Notquartier unter. Mittlerweile konnten alle in entsprechende Dauerquartiere verlegt werden bzw. wohnen bei Privatpersonen, so Herbert Markler von der Rotkreuz-Bezirksstelle in Braunau, deshalb wurde das Notquartier wieder stillgelegt.

Aktuell werden die Flüchtlinge aus der Ukraine in Notquartiere im Zentralraum untergebracht. Bei einer Lageänderung kann das Braunauer Quartier jederzeit wieder hochgefahren werden.

Das Rote Kreuz dankt den Helfern, Dolmetschern und dem Team Österreich für die Unterstützung. Aber auch der Bevölkerung für die vielen Hilfsangebote.