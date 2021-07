Flüchtiger Autolenker nach Unfall rasch ausgeforscht

Der Unfall ereignete sich auf der Mauerkirchener Straße. Der 85-Jährige soll gegen 13:20 Uhr einen 77-jähriger E-Bike-Lenker angefahren haben. beide waren in Richtung Ortszentrum Mauerkirchen unterwegs, als der E-Bike-Lenker aus dem Bezirk Braunau von hinten angefahren worden sein soll und zu Sturz kam. Der 85-Jährige fuhr einfach weiter, berichtete die Polizei am Freitag. "Der 77-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstbehandlung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen", so die Polizei. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der 85-jährige rasch ausgeforscht werden. Er gab an, den Radfahrer nicht gesehen zu haben.