Floristin berührt mit Blumengruß

"Etwas Blühendes macht immer Freude, besonders natürlich aber in der aktuellen Situation, wenn man nicht rauskann." Windsberger will mit ihren blumigen Frühlingsgrüßen den Menschen den Alltag daheim ein wenig verschönen.

Großer Anklang der Aktion

Beruflich gibt es für die Floristen derzeit wenig Freude. "Unsere Branche erwischt es voll. Normalerweise machen wir in den Monaten von März bis Mai zwischen 70 und 80 Prozent des Jahresumsatzes. Das bricht uns heuer komplett weg", so Regine Windsberger. Die Blumengrüße finden jedenfalls großen Anklang. "Manche hatten sogar Tränen in den Augen. Mich erreichen laufend Nachrichten von Menschen, die sich für den unerwarteten Blumengruß vor dem Haus bedanken", sagt die Altheimer Floristin.