Flohmarkt zugunsten krebskranker Kinder in Moosdorf

Der laut Veranstaltern größte Flohmarkt des Innviertels wird am Sonntag, 29. September, von 9 bis 16 Uhr auf dem Areal des Geflügelhofs Raml direkt an der B156 in Moosdorf geboten. Der Erlös geht wie in den Vorjahren an die Kinderkrebshilfe, alleine im Vorjahr kamen 46.000 Euro zusammen. Ob Kleidung, Schuhe, Hausrat, Spielwaren, Bücher – beim Moosdorfer Flohmarkt lässt sich so gut wie alles entdecken. Der Markt erstreckt sich heuer auf zwei Großzelte und mehrere Verkaufshallen. Wer gut erhaltene Ware für den Flohmarkt zur Verfügung stellen möchte, kann diese am 27. September zwischen 9 und 16 Uhr und am Samstag, dem 28. September, von 9 bis 12 Uhr vor Ort abgeben.

