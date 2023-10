Fleckviehzuchtverband: Mehr Tierwohl, Sicherheit und saubere Energie

Mit dem Versteigerungstag am 26. September startete der Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel (FIH) quasi in ein neues Zeitalter in der Zuchtrindervermarktung. Denn der Versteigerungsstall im Messegelände wurde markant erneuert.

In einer Rekordbauzeit von drei Monaten hat der Fleckviehzuchtverband den Versteigerungsstall im Messegelände mit 2000 Quadratmetern Dachfläche neu eingedeckt, in PV-Anlagen mit einer Leistung von 260 kWp investiert und den Stall für die Rinder umgerüstet. So ging es zwar bestens vorbereitet, aber doch mit gewisser Anspannung in die erste Versteigerung. Diese verlief dann reibungslos, mehr als 200 Tiere wurden gut verkauft, die Jungkühe wurden von den Milchbauern aus Oberösterreich erworben. Die Kalbinnen wurden durchwegs für den Export nach Italien und die Türkei angekauft.

Vorteile für die Mitglieder

Für die Mitglieder bringt die neue Form der Vermarktung vor allem eine Zeitersparnis bei der Vorbereitung der Tiere für die Versteigerung mit sich. Dies führte nach Angaben des FIH bereits bei der ersten Versteigerung dazu, dass von Mitgliedern, die schon lange keine Tiere mehr über die Versteigerungen in Ried vermarktet haben, Tiere angeboten wurden und zur vollsten Zufriedenheit verkauft werden konnten. Der Durchschnittspreis bei den Jungkühen betrug 2160 Euro netto, die trächtigen Kalbinnen liefen zu einem durchschnittlichen Preis von 2550 Euro aus dem Ring. Bei 30 Kalbinnen fiel der Hammer erst bei einem Preis von über 3000 Euro.

Viel Prominenz aus Politik und Landwirtschaft bei der Eröffnung der neuen Anlage des FIH in Ried Bild: FIH

Tiere nicht mehr angebunden

Durch den Einbau einer Boxenanlage für die Vermarktung können in Zukunft 221 Rinder in 25 Boxen untergebracht werden. Die neue Aufstallung wurde im Boden fix verankert, damit sie den hohen Belastungen standhält. Das Gebäude wurde bei den Bauarbeiten erhalten und saniert. Der Umbau gelang in einer Bauzeit von nicht einmal 100 Tagen und wurde bei der Rieder Landwirtschaftsmesse im September erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Tiere werden in Zukunft bei der Anlieferung vom Team des FIH übernommen, registriert, kontrolliert, gewaschen und in die Boxen eingeordnet. Durch die Trennung der Laufgänge für die Tiere und der Personengänge ist die Unfallgefahr so weit wie möglich reduziert. Dem maximalen Tierkomfort wird dadurch Rechnung getragen, dass die Tiere nicht mehr angebunden werden müssen und den Käufern "frei laufend" in der Versteigerungshalle präsentiert werden können.

Das Dach liefert den Strom

Schon 2007 hatte der FIH von einer Ölheizung auf eine Hackschnitzelheizung umgestellt, nun erfolgte ein weiterer Schritt Richtung Energiewende. Auf den Dächern des Büros und des Stalls wurden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 260 kWp errichtet. Eine Notstromversorgungsanlage sichert die Wasserversorgung der Tiere auch bei einem Stromausfall. Die erzeugte Jahresstrommenge beträgt 259.000 kWh. Dies entspricht dem Bedarf von 60 durchschnittlichen österreichischen Haushalten. Das Einspeisungspotenzial beträgt 150.000 kWh/Jahr. Der Strom wird derzeit an die bzw. von der Energie Ried GmbH geliefert.

Für alle Verbesserungen der Infrastruktur wurde kein einziger Quadratmeter zusätzlicher Grund verbaut. Insgesamt wurden rund 1,2 Millionen Euro investiert.

