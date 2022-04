"Flächen bei geplanter Umfahrung sind seit langem gewidmetes Baugebiet"

In der Debatte um eine geplante Umfahrung Spange 3 Ried an der Gemeindegrenze zu Neuhofen beharren Befürworter auf der Umsetzung. Die politischen Beschlüsse sind längst gefasst – samt Beschluss durch die Landesregierung, so der Rieder FP-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordnete Thomas Dim.