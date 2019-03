Fix: Rieder Volleyballer ziehen in das Bundesliga-Halbfinale ein

RIED. Der UVC Weberzeile Ried darf trotz einer klaren 0:3-Heimniederlage gegen Graz über den erstmaligen Einzug in das Halbfinal-Playoff der Volleyball-Bundesliga jubeln.

Ried darf über den erstmaligen Einzug ins Halbfinale jubeln Bild: GEPA pictures/ Matic Klansek

Grund dafür ist, dass der direkte Konkurrent im Kampf um den vierten Platz, Amstetten, im Heimspiel gegen Klagenfurt beim 3:2-Sieg einen Punkt abgeben musste. Somit steht für den UVC Ried bereits zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs der Einzug ins Halbfinale fest.

Am Mittwochabend musste sich die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer gegen Graz vor eigenem Publikum klar mit 0:3 geschlagen geben. Allerdings überwiegt im Innviertel die Freude über den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. „Mit dem Einzug in das Halbfinale haben wir nicht gerechnet, umso größer ist die Freude“, sagte Wolfgang Puttinger, der beim UVC Ried im Hintergrund die Fäden zieht.

„Unser eigentliches Ziel war, in der dritten Saison in der Bundesliga einmal nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, sagte Puttinger im OÖN-Interview. Ehe es im Halbfinale zum Duell mit dem überlegenen Tabellenführer Aich/Dob kommt (ins Finale zieht jene Mannschaft ein, die zuerst drei Matches für sich entscheidet), absolvieren die Rieder noch zwei Heimspiele im Grunddurchgang. Am Samstag, 9. März, gastiert Weiz um 18 Uhr in der Messehalle 18. Am Mittwoch, 13. März, duellieren sich die Innviertler (19 Uhr) mit Waldviertel.

Interview mit Wolfgang Puttinger (UVC Weberzeile RIed)

