Fix: Ried erhält neue Volleyballhalle um 2,5 Millionen Euro

Bei einer Pressekonferenz des "Sportlands Oberösterreich" wurde am Montag bekanntgegeben, dass auch der Bund eine finanzielle Unterstützung für den Neubau der Volleyballhalle in Ried fix zugesagt hat. Der Bund wird sich demnach mit rund 500.000 Euro an den Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro beteiligen. Das Land Oberösterreich übernimmt rund 1,6 Millionen Euro der Kosten, den verbleibenden Anteil teilen sich die Sportunion Oberösterreich und die Sportunion Ried.

"Ich freue mich, dass die langen Verhandlungen mit Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler erfolgreich waren. Ich habe bereits im Februar mit Kogler darüber gesprochen und seitdem immer wieder mit ihm verhandelt. Damit erhalten die Bundesliga-Volleyballer des UVC Weberzeile Ried endlich die lang ersehnte, eigene Volleyballhalle", so Oberösterreichs Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner.

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga müssen die Rieder ihre Heimspiele in der Messehalle 18 absolvieren. Baubeginn dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende des Winters sein. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, die Planungen bereits abgeschlossen. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Rieder Volleyballer bereits 2021 die ersten Heimspiele in der Halle, die 1000 Fans Platz bieten wird, austragen können.

Ein Foto vom März 2019 , Landesrat Achleitner zu Gast bei den Rieder Volleyballern Bild: Land OÖ

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.