Fix: McDonald’s eröffnet Restaurant 2025 in Schärding

Lange hat es gedauert, nun gibt es wieder nähere Informationen zur geplanten Eröffnung der McDonald’s-Filiale in Schärding. 2025 werden Big Mac, Cheeseburger und Co auch in der Barockstadt angeboten. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Laut McDonald’s-Sprecher Wilhelm Baldia wurde jedoch noch kein konkreter Termin für den Baustart festgelegt. Bereits im Sommer 2022 stand fest, dass am Standort des ehemaligen Gummi-Werks Kubai in der Linzer Straße ein Restaurant der weltweit tätigen Fast-Food-Kette eröffnet werden wird. Ursprünglich wurde von einer Eröffnung im heurigen Jahr ausgegangen, durch Verzögerungen in Gesprächen mit "dritten Projektbeteiligten" hätten sich die Pläne laut Unternehmen jedoch verschoben.

Mit dem neuen Restaurant in Schärding baut die Fast-Food-Kette sein Filialnetzwerk im Innviertel weiter aus. In den anderen beiden Bezirkshauptstädten Braunau und Ried gibt es bereits seit vielen Jahren einen Standort. Zudem befinden sich auch nicht unweit der deutschen Grenze im benachbarten Pocking und Passau weitere Filialen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.