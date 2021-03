Fix: Bernhard Zwielehner wird VP-Bürgermeisterkandidat in Ried

Was die OÖN bereits am Dienstagabend exklusiv ankündigten, ist jetzt offiziell. Bernhard Zwielehner wird neuer Bürgermeisterkandidat der VP in Ried. Er folgt auf Langzeit-Bürgermeister Albert Ortig, der bei der Wahl im Herbst 2021 nicht mehr antreten wird, als Rieder ÖVP-Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl. Zwielehner wurde von der Stadtparteileitung der ÖVP Ried einstimmig zum neuen Spitzenkandidaten gewählt.

Politisch engagiert sich der 44-Jährige verheiratete Unternehmer im Sozial- und Finanzausschuss der Stadt Ried und als Wirtschaftsbundobmann. Zwielehner ist verheiratet und Vater von 3 Kindern. Er absolvierte bei der Firma Eisen Wagner in Ried eine Lehre als Großhandelskaufmann. Anschließend absolvierte er am WIFI die Fachakademie und schloss im zweiten Bildungsweg den Studiengang „Immobilienmanagement und Finanzdienstleistung“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt ab. Der dreifache Vater ist geschäftsführender Gesellschafter der Steiner Haustechnik KG.

Zwielehner setzt auf Bürgerbeteiligung

"Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen und den einstimmigen Beschluss. Ich freue mich auch über die ersten positiven Rückmeldungen aus meinem persönlichen Umfeld und Freundeskreis", sagt Zwielehner. Sein erster Weg werde ihn zu den Menschen der Stadt Ried führen. "So bald es die Rahmenbedingungen zulassen werde ich den persönlichen Kontakt suchen und Wünsche, Ideen und Anregungen, die es in Ried gibt, in den Mittelpunkt stellen", so der 44-Jährige. Er werde auf Bürgerbeteiligung und das Einbeziehung von Bürgerwünschen setzen. "Ich will Bürgermeister werden, weil ich Gutes für die Menschen in dieser Stadt bewirken möchte und werde alles tun, dat sich Ried weiter gut entwickelt", sagt Zwielehner.

Ortig: "ÖVP Ried steht geschlossen hinter Zwielehner"

"Ich freue mich, dass Bernhard Zwielehner als Bürgermeisterkandidat Verantwortung übernimmt und die ÖVP Ried geschlossen hinter ihm steht. Durch seine berufliche Tätigkeit und sein ehrenamtliches Engagement bringt er wichtige wirtschaftliche und soziale Kompetenzen für dieses Amt mit", sagt Stadtchef Albert Ortig.

ÖVP-Vizebürgermeisterin Gabriele Luschner, die im Herbst, wie auch Stadtrat Thomas Brückl, nicht mehr antreten wird, spricht von einem einvernehmlichen, politischen Generationswechsel. "Ich freue mich sehr, dass ein neues und jüngeres Team mit Bernhard Zwielehner an der Spitze Verantwortung übernimmt", sagt Luschner.