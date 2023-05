Fix: Bernhard Straif übernimmt im Sommer Andorf

Jetzt ist es fix: Der 54-Jährige wird in Andorf ab der kommenden Saison die Nachfolge von Josef Hamedinger antreten. Zuletzt saß Straif, der in der Saison 2017/18 sogar als Co-Trainer von Zweitligist Blau-Weiß Linz tätig war, beim SK Schärding auf der Trainerbank. Beim Lokalrivalen der Andorfer beendete Straif, wie berichtet, Anfang April seine Tätigkeit. Zwar habe er nicht aktiv nach einer neuen Aufgabe gesucht, zum Angebot der Andorfer konnte und wollte der Zeller aber nicht Nein sagen. "Schließlich habe ich mit Andorf eine schöne Vergangenheit", sagt Straif, der die Zeit bis Sommer noch nutzen will, um Motorrad zu fahren, Tennis zu spielen und am Wochenende wegzufahren. "Damit ist dann ja wieder Schluss."

