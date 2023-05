Fitnessprogramm für Lebenshilfe

Acht Beschäftigte betreiben nun regelmäßig Sport und besuchen ein Fitnessstudio. "Das Programm ‚Fit durchs Leben‘ wurde als Projekt entwickelt. Jetzt ist es fixer Bestandteil im Werkstättenalltag", sagt Elias Bayer.

Der sportbegeisterte Mitarbeiter der Lebenshilfe hat sein Hobby in seinen Arbeitsalltag einfließen lassen und dazu motiviert, regelmäßig Sport zu treiben. Einmal pro Woche steht für die Teilnehmer Sport am Programm, einmal pro Monat wird das Fitnessstudio "Energy Fitness" in St. Florian kostenlos aufgesucht. "Am Anfang dachte ich, ich schaffe es nicht, aber dank Elias Bayer habe ich jetzt mehr Energie und fühle mich viel besser", sagt Nico Steglegger, ein Teilnehmer des Projekts, der seinen "inneren Schweinehund" überwinden konnte. Die Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding ist der Arbeitsplatz für 25 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Eine Vielfalt an unterschiedlichen Arbeits- und Beschäftigungsangeboten ermöglicht es, eine Arbeit zu finden, die an die Ansprüche und Interessen angepasst ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Eggerding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.