Fitness und Baby: Warum das kein Widerspruch ist

Fitness spielte und spielt in Christina Zebhausers Leben schon immer eine große Rolle. Als Verwaltungsassistentin des Gemeindeamts Neukirchen verließ sie nach zwölf Jahren diesen Arbeitsplatz und ging in Karenz. Sie ist nun zweifache Mutter. Der Drang nach viel Bewegung blieb, auch während der Schwangerschaft und mit den Kindern. Denn schon früh merkte die junge Mutter, dass ohne Bewegung ihr Leben nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt.