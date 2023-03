Fischl fischt nach Sieg Nummer drei

37 Mal. So oft kämpften Athletinnen und Athleten beim Mattighofner Sparkasse-Stadtlauf bereits um Spitzenzeiten. Für mehr als die Hälfte (20) war Roman Breckner vom TSV Mattighofen als Leiter des Organisationsteams verantwortlich. Trotz all der Routine gab es für den 69-Jährigen im Vorjahr eine Premiere: Erstmals ging Jürgen Aigner von der LAG Genböck Haus Ried an den Start. Der Polizist kämpfte sich 2022 nach einer Operation wieder zurück und stellte seine ansteigende Form beim Mattighofner Stadtlauf unter Beweis: In 33:00,42 Minuten blieb er auf der 9870 Meter langen Strecke windbedingt zwar über dem 2019 von Alex Knoblechner aufgestellten Streckenrekord, verwies den Rekordhalter aber auf Rang zwei. Für den TSV Mattighofen komplettierte Gerold Grubmüller im Vorjahr als Drittplatzierter das Podest.

Bei den Damen siegte 2022 Tina Fischl vom WSV Otterskirchen. Sie hat Roman Breckner am Wochenende bei den Messeläufen in Ried, wo der TSV Mattighofen mit neun Läuferinnen und Läufern am Start (und dabei erfolgreich) war, getroffen. "Dort hat sie mir gesagt, dass sie wieder nach Mattighofen kommen wird", freut sich der Organisator. Sie ist nicht die einzige Läuferin, die den Stadtlauf fix eingeplant hat. "Heuer haben wir schon deutlich mehr Voranmeldungen als die vergangenen Jahre um diese Zeit", weiß Roman Breckner, der sich noch über eine andere Tatsache freut. "Diesmal gibt es bei der Tombola zwei Mountainbikes zu gewinnen. Eines von KTM Bike Industries und eines von KTM Sportmotorcycle." Wer die gewinnen und sich sportlich betätigen möchte, sollte sich den 29. April unbedingt vormerken.

Der 38. Mattighofner Sparkasse-Stadtlauf – Medienpartner sind die OÖN – findet am Samstag, 29. April, ab 15.30 Uhr statt. Anmeldung online unter www.tsvmattighofen.at oder bei Roman Breckner (Tel. 0650/2764307 oder per E-Mail an roman.breckner@gmx.at).

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl