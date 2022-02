Fischer-Sports-Chef: "Unser Team hat in der schweren Zeit sensationell gearbeitet"

"Die Vorfreude, dass wir im Jänner mit dem Produktionsbetrieb in unserem Werk in Mukachevo wieder beginnen konnten, ist groß", sagt Franz Föttinger, seit 2009 Geschäftsführer von Fischer Sports mit Hauptsitz in Ried. Der Brand im Herbst 2020 in der Ukraine und die globale Coronakrise hat den Rieder Skihersteller vor schwere Herausforderungen gestellt.