Firmenluft schnuppern: Betriebe laden zur Langen Nacht der Lehre

Mit vielen Zuckerln locken die Unternehmen im Innviertel ihre Lehrlinge. Der Mattighofner Motorradhersteller KTM zum Beispiel verspricht in den ersten zwei Lehrjahren kostenlose Unterkünfte, stattet die Lehrlinge mit IT-Equipment aus, bietet zudem Lehre mit Matura, Auslandspraktika und eine Übernahmegarantie für jene, die sich bewähren, an. Die bekommen bei einem Lehrabschluss mit Auszeichnung auch ein Motorrad. Leonie Wenigwieser ist begeistert, sie selbst schloss eine Lehre bei KTM ab. "2,5 Millionen Euro wurden in die Lehrwerkstatt investiert, die Ausbildung ist toll", lobte sie bei einer Pressekonferenz in der Motohall. Derzeit werden bei KTM rund 200 Lehrlinge in 14 Lehrberufen ausgebildet, Ziel sind 250.

Nicht nur KTM, sondern auch viele andere Betriebe im Innviertel suchen händeringend nach den Fachkräften von morgen. Ende 2021 waren mehr als 1200 Lehrstellen unbesetzt. Mit Aktionstagen wie der Langen Nacht der Lehre, die heuer erstmals in Kooperation mit der OÖ-Jobweek stattfindet, soll jungen Menschen ein Einblick in die verschiedenen Lehrberufe gegeben werden. "Das Rückgrat der Betriebe ist eine gute Lehrlingsausbildung", sagte Andreas Foltyn von der Firma FACC, Arbeitsgruppenleiter der Langen Nacht der Lehre von der Initiative Hotspot. "Wir wollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenbringen", sagte Rieds WKO-Bezirksstellenleiter Christoph Wiesner. Die Lange Nacht der Lehre findet im Zuge der OÖ-Jobweek statt. Mehr als 500 Unternehmen im Land machen bei dieser Aktionswoche mit, im Innviertel seien es laut Wiesner 144. "Das sind gute 28 Prozent, wir sind stark vertreten und zählen auch bei der Lehrlingsausbildung zu den stärksten Regionen im Land", betonte er. (mala)

Lange Nacht der Lehre am Samstag, 1. April, 15 bis 20 Uhr. Mehr: innviertel.at