Fink Ployd spielt im Gugg

Die fünf Braunauer Musiker haben sich mit viel Feingefühl an die Interpretation der ikonischen Musik herangewagt. Das Ergebnis lässt nichts zu wünschen übrig, die Musik bewegt sich erstaunlich nahe am Original. Nur heißt eben der Song "Comfortably Numb" hier "Ongenehm zua", "Time" schlicht "Zeid" und die Textzeile "Oh, by the way, which one’s Pink?" wird zu "Nur nebmbei, wer hoaßt Fink?". Der Freitag ist bereits restlos ausverkauft. Für Samstag gibt es noch Karten.

