Finaltag des 33. Innviertler Fußballcups: Neuhofen sichert sich mit 5:1-Sieg den dritten Platz

Trotz der großen Hitze fanden sich bereits am Nachmittag rund 300 Zuschauer auf der Sportanlage des SV Lambrechten ein. Im Spiel um den dritten Platz machte Landesliga-Aufsteiger USV Neuhofen gegen Neukirchen an der Enknach (1. Klasse Süd-West) bereits vor dem Halbzeitpfiff alles klar. Die Neuhofner gingen durch Tore von Michael Reifeltshammer (2x), Laurenz Leodolter und Edi Ibrahimovic mit einer 4:0-Führung in die Kabine. Im zweiten Durchgang gingen es die klar favorisierten Neuhofner gemütlicher an. Neukirchen/Enknach kam durch Markus Fimberger noch zum 1:4-Anschlusstreffer.

Michi Reifeltshammer mit dem Hattrick

Den Schlusspunkt setzte – wie sollte es auch anders sein – erneut Michael Reifeltshammer mit seinem dritten Treffer. Mit insgesamt neun Turniertreffern krönte sich der NeuhofnerTorjäger auch zum Torschützenkönig des Innviertler Fußballcups 2024, der heuer in Gedenken an das langjährige Cup-Komitee-Mitglied Josef Schuldenzucker ausgetragen wird. Schuldenzucker, der viele Jahre für die OÖN Innviertel als Redakteur tätig war, verstarb am 17. Dezember 2023 im Alter von erst 61 Jahren.

Finale beginnt um 18 Uhr

Das Endspiel zwischen Gastgeber Lambrechten (Bezirksliga) und Esternberg (Landesliga West) beginnt um 18 Uhr. Rund 700 Zuschauer werden zum Finale erwartet. Esternberg könnte sich mit einem Erfolg zum sechsten Mal den Innviertler Cup holen. Damit wäre die Mannschaft aus dem Sauwald alleiniger Rekordsieger. Lambrechtens Bürgermeister Manfred Hofinger tippte kurz vor dem Spiel, wenig überraschend, auf ein 2:1 für Lambrechten.

Video: Torschützenkönig Michi Reifeltshammer im Interview

