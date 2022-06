Film zu Wohnprojekt

Beim Projekt "Gemeinsam dahoam – gemeinschaftliches Wohnen im Innviertel" tüfteln Interessierte in Zusammenarbeit mit der Inn-Salzach-Euregio an der Entwicklung neuer, gemeinschaftlicher Wohnformen.

Nun wird zum Thema am Mittwoch, 8. Juni, ab 19.30 Uhr im Star-Movie-Kino Ried-Tumeltsham der Filmabend "Der Stoff, aus dem die Träume sind" samt Diskussion mit Experten geboten.

Was bewegt Menschen dazu, gemeinsames Wohnen selbst zu organisieren? Welche Ideen stehen dahinter, wie finanzieren sie sich und wie funktioniert das Leben in Gemeinschaft? Anhand von sechs selbst verwalteten Wohnbauten aus 40 Jahren in Österreich macht sich der Dokumentarfilm auf die Suche nach Antworten.

Im Anschluss werden Experten auf dem Gebiet des gemeinschaftlichen Wohnens von ihren Erfahrungen und Forschungsergebnissen erzählen und Fragen aus dem Publikum beantworten. Eingeladen sind Kultursoziologin und Urbanistin Lene Benz, Architektin Johanna Treberspurg und Stefanie Moser vom Projekt "Gemeinsam dahoam" der Inn-Salzach-Euregio.