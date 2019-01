Fill Maschinenbau hilft SVR-Jugend

GURTEN/RIED. Das Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmen Fill mit Sitz in Gurten wird in den nächsten beiden Jahren als Premiumpartner auf der Brust der Trikots aller Nachwuchsmannschaften der SV Guntamatic Ried – von der U6 bis zur U16 – vertreten sein.

Investitionen in den Nachwuchs sind Investitionen in die Region und in die Zukunft, die gelte im Sport genau wie in der Wirtschaft, so Andreas Fill und Wolfgang Rathner, Geschäftsführer bei Fill. "Unsere Region gehört zu den erfolgreichsten Industrieregionen Österreichs. Die SV Guntamatic Ried ist aus sportlicher Sicht seit den 1990er-Jahren ein erfolgreicher Bestandteil dieser Region und war immer ein Vorzeigeverein im Bereich Nachwuchsarbeit. Diese wurde in den letzten Jahren leider zu wenig forciert."

Es sei an der Zeit, wieder an die Jahre davor anzuknüpfen. "Das geht aber nur, wenn wir mit den erfolgreichen Unternehmen der Region die nötigen Voraussetzungen in der Infrastruktur schaffen, um sportliche Ziele erreichen zu können. Wir wollen Vorbild und Motivator für andere Unternehmen sein, um die Nachwuchsarbeit der SV Ried zu unterstützen."

