Fill Maschinenbau erhält Trigos-Preis

Das Maschinenbau-Unternehmen hat angesichts von Fachkräftemangel und Landflucht eine Lernwerkstatt ins Leben gerufen, in der speziell Schüler – die Fachkräfte von morgen – mit Medientechnik, Virtual Reality oder Robotern experimentieren und ihre Talente entdecken können. Als innovatives Maschinenbauunternehmen leiste Fill damit einen langfristigen Beitrag gegen Fachkräftemangel, stärke die Region Innviertel, decke ihren Mitarbeiterbedarf und begeistere auch Frauen für Technik.

Die Jury sei sich einig, Fill zähle im Mitarbeiterbeziehungsmanagement und in der Berufsorientierung zu den Vorreitern. Während des Lockdowns half außerdem eine virtuelle und spielerische Lehrlings-Challenge, um weiter bestmöglich miteinander kommunizieren und üben zu können. Das pädagogische und didaktische Konzept setzte daran an, die Ausbildung mit wöchentlich abwechslungsreichen Team-Challenges von zu Hause fortzuführen, und bereitete die Lehrlinge für ihren Lehrabschluss vor. Das entwickelte Konzept werde zukünftig fixer Bestandteil der Lehrlingsausbildung bleiben. Mit dem Ausbildungskonzept setze Fill einen Benchmark, so die Jury des Trigos-Wettbewerbs.