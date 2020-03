Fill in Gurten schließt bis Ostern: "Nehmen gesellschaftliche Verantwortung wahr"

"Besondere Situationen erfordern besonderes Handeln. Auch wenn wir bis dato glücklicherweise noch keinen Verdachtsfall im Unternehmen hatten, ist es uns ein Anliegen, die Ausbreitung des Corona Virus so gut wie möglich zu minimieren. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und deren Familien hat oberste Priorität", heißt es vom Innviertler Leitbetrieb Fill in Gurten.

"Es war Zeit, auf die Bremse zu steigen"

„Es geht darum, einen wichtigen Beitrag in dieser Situation zu leisten. Es war Zeit, auf die Bremse zu steigen und die Reißleine zu ziehen“, sagt Andreas Fill, Geschäftsführer des Gurtener Maschinenbauunternehmens.

Bis Ostern wurden die Mitarbeiter auf Betriebsurlaub geschickt. „Für uns ist es auch wichtig, dass wir alle Mitarbeiter, die im Ausland für uns tätig sind, nach Hause holen können“, so Fill. 60 Mitarbeiter sind für das Unternehmen auf Montage bzw. auf Baustellen im Ausland im Einsatz. „Die Situation war für alle – auch für die Angehörigen – sehr belastend. Unter diesen Umständen war auch kein funktionelles Arbeiten mehr möglich, es gibt ja nur noch dieses Thema. Die Nervosität war extrem, daher war es Zeit zu handeln. Jeder hat den Kopf woanders“, so Andreas Fill im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Führungskräfte seien zuletzt unter anderem auch viel damit beschäftigt gewesen, Falschmeldungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu dementieren. Zugute kommt dem Gurtener Unternehmen die gut strukturierte Kommunikationsplattform, die für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich ist, sagt Andreas Fill. „Wir informieren täglich unsere Leute über wichtige Neuigkeiten.“ Das werde von seinen Beschäftigten als sehr professionell in dieser Situation geschätzt.

"Gesellschaftliche Verantwortung"

Die Maßnahme sei nicht aufgrund einer Unterbrechung der Zulieferkette gesetzt worden, sondern aus Gründen gesellschaftlicher Verantwortung. Die Fill GmbH gewähre auch nötigen Betreuungsurlaub und plane, durch die Änderung in der Urlaubskonsumation auch in den Sommermonaten die Kinderbetreuungsmöglichkeiten auszuweiten, so der Fill-Geschäftsführer.

Der Gurtner Unternehmer Andreas Fill ist der Sprecher von Hot Spot! Innviertel. Bild: kommhaus

Fill-Geschäftsführer Andreas Fill

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.