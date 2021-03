Fill hat eigene Corona-Teststraße

Beim Maschinenbauunternehmen Fill in Gurten können sich im Rahmen einer eigenen Corona-Teststraße nicht nur die Mitarbeiter und deren Familienangehörige, sondern die gesamte Bevölkerung von Gurten gratis testen lassen.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres startete das Unternehmen mit hausinternen Corona-Tests, nun wurde das Angebot nochmals erheblich erweitert. Alle Mitarbeiter inklusive Familienmitglieder, Fill-Mitarbeiter in Ruhestand sowie die gesamte Bevölkerung von Gurten können sich jeweils von Montag bis Freitag kostenlos auf Corona testen lassen. Das Interesse an der Aktion sei enorm.

Helfer aus den eigenen Reihen

"Diese Pandemie können wir nur gemeinsam eindämmen und da ist Testen ein wesentlicher Aspekt", sagt Firmeneigentümer und Geschäftsführer Andreas Fill. Durch die gute Zusammenarbeit mit Betriebsarzt Thomas Plunger und den Behörden kann die Abnahme von Antigen- und PCR-Tests firmenintern durch geschulte Ersthelfer durchgeführt werden. Jonas Hochrainer, Fill-Maschinenbautechniker und ausgebildeter Sanitäter, nimmt mit tatkräftiger Unterstützung seiner Ersthelfer-Kollegen pro Woche mehr als 600 Tests im Unternehmen ab.

Ergebnisse in kurzer Zeit

Fill-Mitarbeiter können sich über das interne Kommunikationstool CORE anmelden, externe Personen telefonisch beim Gemeindeamt Gurten. Die Antigentests bei Fill sind offiziell anerkannt. Die getestete Person erhält das Ergebnis in kürzester Zeit per E-Mail, SMS und auf Wunsch auch in ausgedruckter Form. Diese Initiative werde sowohl von der Belegschaft als auch von der regionalen Bevölkerung außerordentlich gut angenommen. Mit der Teststrategie habe man bei Fill in den letzten Monaten sehr gute Erfahrungen gemacht.

Wird eine Person positiv getestet, können unmittelbar die nächsten Kontaktpersonen und Abteilungskollegen getestet sowie entsprechende Schritte eingeleitet werden, um eine weitere Verbreitung des Virus zu unterbinden. So sei es bisher gelungen, die Zahl der Erkrankungen innerhalb des Unternehmens niedrig zu halten.

Ziel ist eigene Impfstraße

"Mit den intensiven Testungen gelingt es uns, die Ausbreitung von Corona in unserem Unternehmen weitestgehend zu kontrollieren. Um unser Team jedoch bestmöglich vor den Auswirkungen einer Corona-Erkrankung zu schützen, bedarf es der Impfung. Unser Ziel ist daher eine Impfstraße, bei der sich alle Mitarbeiter im Unternehmen impfen lassen können", sagt Andreas Fill.

Dieses Angebot gelte auch für alle anderen Betriebe in Gurten. Wenn wie geplant pro Tag rund 250 bis 500 Impfungen stattfinden, könnte die Aktion innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, so der Unternehmer.

Aktuell gehe man diesbezüglich von einem Termin im Zeitraum Ende April bis Anfang Mai aus, je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes.

