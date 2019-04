Fill baut in Gurten um zehn Millionen Euro aus – 150 neue Arbeitsplätze

GURTEN. Das Maschinenbauunternehmen Fill investiert am Stammsitz in Gurten rund zehn Millionen Euro. In den kommenden 14 Monaten sollen zwei Bürogebäude und drei Produktionshallen entstehen.

Spatenstich ist absolviert, in 14 Monaten soll der Neuzubau fertiggestellt sein. Bild: Fill Maschinenbau

Auf 4200 Quadratmetern werde die "Fill Future Zone" zum Zentrum für Digitalisierung, Forschung und Entwicklung. Rund 150 neue Arbeitsplätze sollen damit entstehen.

Megatrend Digitalisierung

"Der globale Megatrend Digitalisierung beeinflusst nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Umso wichtiger ist es für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft, in diesem Bereich Vorreiter zu sein", sagt Geschäftsführer und Eigentümer Andreas Fill.

Mit dem Bau der Fill Future Zone setze das Unternehmen ein klares Zeichen. In den Neubau integriert wird ein Kunden-Schulungszentrum, in dem das Unternehmen seine Geschäftspartner an den neuesten Erkenntnissen teilhaben lässt.

Es entstehe ein Hightech-Zentrum, in dem Digitalisierung, Software-Entwicklung und mechanische Entwicklung vorangetrieben werden. Und Fill bekenne sich klar zum Standort Gurten.

Unter dem Begriff "Industrie 4.0" wird die Digitalisierung der Produktion verstanden – die Vernetzung von Mensch und Maschine. Mit der "Fill Future Zone" entstehe im Innviertel ein Hightech-Hotspot mit enormem Potenzial.

Neben den Erkenntnissen der dort tätigen Experten werde auch der konstruktive Austausch mit Geschäftspartnern die Entwicklungen vorantreiben. "In der Fill Future Zone werden mehrere Disziplinen kompakt unter einem Dach gebündelt. Somit schaffen wir die Voraussetzung, die vielfältigen Chancen zu nutzen, die der digitale Wandel für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft mit sich bringt", sagt Andreas Fill.

Die Geschäftstätigkeiten von Fill umfassen die Bereiche Metall, Kunststoff und Holz für die Automobil-, Luftfahrt-, Windkraft-, Sport- und Bauindustrie.

In der Aluminium-Entkerntechnologie, in der Gießereitechnik, in der Holzbandsägetechnologie sowie für Ski- und Snowboardproduktionsmaschinen ist das Unternehmen Weltmarkt- und Innovationsführer. (sedi)

Bereits 850 Mitarbeiter

Fill ist ein international führendes Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmen für verschiedenste Industriebereiche.

Andreas Fill und Wolfgang Rathner sind Geschäftsführer des 1966 gegründeten Unternehmens, das sich zu 100 Prozent in Familienbesitz befindet und rund 850 Mitarbeiter beschäftigt. 2018 wurden rund 160 Millionen Euro umgesetzt.

