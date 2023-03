FIH nach Exportdelle wieder auf Kurs

Mit einem schwierigen Marktumfeld sei der Fleckviehzuchtverband FIH im Geschäftsjahr 2021/22 konfrontiert gewesen, die Herausforderungen seien aber gemeistert worden, so der Verband im Rahmen der Generalversammlung in der Rieder Bauernmarkthalle. Der Umsatz in der Zuchtrinder- und Kälbervermarktung habe sich vor allem durch rückläufige Exporte in etwa auf das Niveau des Jahres 2010 reduziert.