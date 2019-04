FIH feierte 125-Jahr-Jubiläum und mehr als 1200 Gäste waren dabei

BEZIRK RIED, INNVIERTEL. Ehrenringe für Heinz Breuer und Obmann Johann Hosner – 36.000 Euro für Jungstier

Beim 125-Jahr-Jubiläum des FIH wurde Amtstierart Fritz Breuer (Mitte) mit dem Goldenen Ehrenring ausgezeichnet. Bild: FIH, Glaser, Schlosser

Am 8. April 1894 wurde der FIH als erster Zuchtverband in Österreich gegründet. Fast auf den Tag genau, 125 Jahre später, wurde groß Geburtstag gefeiert. 1200 Gäste kamen und genossen Generalversammlung, Jubiläumsfeier und Eliteversteigerung an einem Abend.

Höhepunkt war die Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der durch seine Anwesenheit dem FIH und dessen Mitgliedern höchste Wertschätzung entgegenbrachte. Er betonte in seiner Rede die Bedeutung des ländlichen Raumes. Mit kräftigem Applaus wurde die Kanzler-Zusage aufgenommen, dass Rückgänge für die Landwirtschaft im Budget der EU durch nationale Mittel ausgeglichen werden.

Gute Eigenkapitalausstattung

Wirtschaftsprüferin Petra Fuhrmann (Consultatio) präsentierte den Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres und hob die gute Eigenkapitalausstattung des FIH hervor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte ein Jahresgewinn von 9.874,87 Euro erzielt werden.

Zwei Ehrenringe verliehen

Heinz Breuer, seit 1998 Amtstierarzt der BH Ried, erhielt für seinen jahrzehntelangen Einsatz den Ehrenring des FIH.

Auch Obmann Johann Hosner wurde für seinen Einsatz für die Rinderbauern der Region und die Weiterentwicklung des FIH mit einem Ehrenring "überrascht". Ein weiterer Höhepunkt des Abend war die Eliteversteigerung. Das Angebot an züchterisch höchst interessanten Elitetieren zog Käufer aus ganz Österreich und Deutschland an. Um den Rekordpreis von 36.000 Euro sicherte sich der Besamungsverein Greifenberg (Bayern) den Jungstier Marcel Pp* vom Betrieb Gerlinde und Leopold Riedlmair aus Mettmach.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema