Fiala: "Am Samstag muss im Derby von unserer Seite her der Rasen brennen"

0:1-Heimniederlage gegen Hartberg, Tabellenletzter. Das sind die harten Fakten für die SV Ried nach der Pleite am Sonntag im "Kellerduell" der Fußball-Bundesliga. Vor allem die schwache Leistung in der zweiten Halbzeit muss Grund zu großer Sorge sein. Bei den Fans ist der Unmut schon nach dem ersten Bundesligaspiel in der Frühjahrssaison groß, der Einzug ins Cup-Halbfinale mit Siegen gegen Dritt- und Zweitligamannschaften hilft da wenig bis gar nichts.