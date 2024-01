Feuerwehrmann aus Fernost ist stets zur Stelle, wenn er gebraucht wird

Nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker verschlug es Tomohiro Saeki 1998 beruflich nach Europa. Er ergatterte einen Job als Mechaniker eines MotoGP-Teams. Nach 20 Jahren in Deutschland und einer kurzen Rückkehr nach Japan zog der heute 53-Jährige vor vier Jahren in das Innviertel. Zunächst wohnte er in Mattighofen, wo er bis heute als Werkstättenleiter bei KTM arbeitet. Vor zwei Jahren verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach Kirchheim im Innkreis.