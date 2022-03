Feuerwehrfreundliche Betriebe vor den Vorhang geholt

Der Österreichische Feuerwehrverband hat bundesweit Unternehmen als feuerwehrfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet, aus dem Innviertel werden mit Palfinger, RSF Elektronik und Scheuch gleich drei Unternehmen hervorgehoben und geehrt.

Palfinger wurde 1932 gegründet und ist seit Jahren international führender Produzent innovativer Kran- und Hebelösungen. Am seit 1984 bestehenden Standort Lengau sind rund 250 Feuerwehrmitglieder aus zehn Umlandgemeinden bei 35 Feuerwehren aktiv.

Die Freistellung dieser Mitarbeiter bei Feuerwehreinsätzen, im Besonderen bei Krisen- und Katastropheneinsätzen, sei selbstverständlich. Auch die finanzielle Unterstützung durch Palfinger, beispielsweise beim Ankauf von Löschfahrzeugen, sei ein deutliches Zeichen für die Wertschätzung der Feuerwehraufgaben seitens der Unternehmensleitung.

RSF Elektronik ist einer der Weltmarktführer im Bereich hochpräziser Längenmessgeräte, aber auch modulare Winkelmessgeräte, Präzisionsteilungen sowie kundenspezifische Kabelsysteme gehören zum Produktportfolio: Am Unternehmensstandort in Tarsdorf arbeiten 35 Feuerwehrmitglieder, die auch während ihrer Arbeitszeit ihrem ehrenamtlichen Engagement nachgehen dürfen. In den vergangenen Jahren haben zudem einige große Feuerwehrübungen auf dem Betriebsgelände und in ausgewählten Produktionshallen stattgefunden.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert arbeitet das in Familienbesitz befindliche Lufttechnik-Unternehmen Scheuch an der Senkung von Feinstaub- und Schadstoffemissionen im industriellen Sektor sowie an der Reduktion von Schall und Gerüchen. Heute zählt die Scheuch Group über 1400 Mitarbeiter und betreibt als führendes Technologieunternehmen vom Standort Aurolzmünster aus Niederlassungen auf der ganzen Welt.

102 Scheuch-Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich für die Feuerwehr, mit der das Unternehmen Scheuch schon lange eine gute Beziehung pflege. Daher sei es selbstverständlich, dass Mitarbeiter im Ernstfall jederzeit zum Einsatz eilen können.