Jede Sekunde zählt. Jeder Handgriff muss sitzen. Jeder muss hochkonzentriert sein: Beim Landesfeuerwehrbewerb ist nicht nur Teamgeist gefragt, sondern vor allem Präzision. Wer zu den Besten zählen will, der muss konstant und regelmäßig trainieren. Das wissen die Bewerbsgruppenmitglieder der Feuerwehr Pfendhub ganz genau. Beinahe das ganze Jahr trainiert die Gruppe zweimal die Woche – wenn es das Wetter zulässt, draußen. "Trainingspausen über das Jahr gesehen gibt es nicht so viele", bestätigt Kommandant Hermann Feichtenschlager. Er selbst lief bis vor ein paar Jahren selbst mit. Die beste Zeit, in der die Pfendhuber den simulierten Löschangriff bei Bewerben gezeigt haben, war in 32,7 Sekunden. Eine Spitzenleistung, wenn man bedenkt, dass eine Saugleitung mit vier Schläuchen gelegt und gekuppelt werden muss, gleichzeitig die Zubringerleitung mit zwei B-Schläuchen, der Verteiler und zum Schluss zwei C-Angriffsleitungen ausgelegt werden. Dann stoppt die Zeit.

Feuerwehrbewerb: Wer vorne mit dabei sein will, muss konstant trainieren Bild: GERALD B PHOTOGRAPHY

Das Team muss sich untereinander gut verstehen und aufeinander verlassen können, nur so kann es funktionieren, sagt der Kommandant. Der Teamgeist scheint in Pfendhub groß zu sein: Acht Mal in Folge konnte sich die Gruppe für den Bundesbewerb, der früher alle fünf und heute alle vier Jahre stattfindet, qualifizieren. Seit rund 40 Jahren also sind die Pfendhuber vorne mit dabei. "Früher sind die Väter mitgelaufen, heute ihre Kinder", sagt Feichtenschlager. Der Erfolg der ersten Gruppe ist ein guter Motivator für den Nachwuchs: "Wir haben auch eine zweite Gruppe, die fleißig trainiert, und diese wiederum den Nachwuchs für die erste Gruppe sicherstellt. Somit blicken wir zuversichtlich in die Zukunft", sagt Feichtenschlager.

Beachtlich ist, dass die neun Feuerwehrmitglieder der Pfendhuber Bewerbsgruppe nicht nur für die Bewerbe trainieren, sondern auch im Feuerwehralltag eingebunden sind und bei Einsätzen ausrücken. "Vom Kommandantstellvertreter bis hin zum Atemschutzwart", berichtet Feichtenschlager. Die Spitzengruppen, die noch etwas schneller als die Pfendhuber sind, konzentrieren sich meist nur auf die Bewerbe.

Landesfeuerwehrbewerb am 7. und 8. Juli in Aspach: 1200 Gruppen haben sich angemeldet, Publikum ausdrücklich erwünscht!

