Feuerwehrbewerb: Wenn jeder Handgriff sitzt, geht’s um Sekunden

Was die Feuerwehr-Bewerbgruppen leisten, ist Hochleistungssport: Schnell, hochkonzentriert und möglichst fehlerfrei bereiten sie einen Standardlöschangriff vor, bei dem eine Saugleitung mit vier Schläuchen gelegt wird, dazu die Tragkraftspitze, Zubringerleitungen mit zwei Schläuchen und den Verteiler für zwei Angriffsleitungen. Danach geht es zu acht dann auch noch in einen Staffellauf, jeweils 50 Meter mit einem Stahlrohr.

Wenn von 7. bis 8. Juli die Bewerbgruppen aus dem ganzen Land in Aspach zusammenkommen, geht es nicht nur um den Erwerb von Leistungsabzeichen, sondern auch darum, sich mit anderen Gruppen zu messen. Die Kameradschaft aber, ist immer das oberste Ziel. Einer, der genau weiß, wie man diese Leistungen misst und miteinander vergleicht, ist Franz Baier. Der Abschnittskommandant des Abschnitts Mauerkirchen ist ein erfahrener Bewerter. "Ich finde das ist total spannend, da ist natürlich auch der Sportgedanke dahinter. Die Leistungen, die geboten werden, sind gewaltig", sagt er begeistert. Mit 16 Jahren hat er angefangen, selbst aktiv mitzulaufen, seit mehr als 20 Jahren ist er auch Bewerter. Seine Hauptaufgabe ist es, auf die Richtigkeit des Löschangriffes zu achten, genau so, wie es in den Bestimmungen reglementiert ist.

Richtigkeit vor Schnelligkeit

Wie OÖN-Leser aus der vergangenen Ausgabe wissen, besteht eine Bewerbgruppe aus neun Personen einer Feuerwehr, die unterschiedliche Rollen besetzen. Alle neun kann ein Bewerter nicht gleichzeitig im Auge behalten, weshalb gleich vier Bewerter ihren Blick auf das Geschehen richten. Gerade, wenn Spitzenmannschaften laufen, muss nicht nur jeder Handgriff, sondern auch jeder Blick sitzen, denn die schnellsten Gruppen erledigen den simulierten Löschangriff in unter 30 Sekunden.Und er muss auch sitzen: Wer einen Fehler macht, der muss auch mit Fehlerpunkten für die ganze Gruppe leben. Wichtiger als die Schnelligkeit ist daher die Richtigkeit des Löschangriffs, erklärt der Roßbacher. Hochkonzentriert sind also nicht nur die Bewerbgruppen, sondern auch die Bewerter. Bewerter sind aber nicht nur bei den Bewerben gefragt, sondern auch bei der Vorbereitung: "Man möchte ja auch das Leistungsabzeichen erreichen, daher ist es sinnvoll, vorab ein- oder zweimal einen Bewerter kommen zu lassen, der auf Fehler hinweist, die sich vielleicht eingeschlichen haben", sagt er. Win-win für beide Seiten, denn auch die Bewerter bleiben so geübt und werden weiter geschult. Spitzengruppen laden übrigens auch Bewerter ein, die beim Training unterstützen.

Der Landesfeuerwehrbewerb findet am 7. und 8. Juli in Aspach statt. Rund 1200 Wettkampfgruppen haben sich angemeldet, Publikum ist ausdrücklich erwünscht!

Beste Löschangriffszeiten aus dem vergangenen Jahr:

Landesfeuerwehrbewerb:

Beste Zeit aus dem Jahr 2022: Fehlerfreie Gruppe Hinterschiffl 1 (Rohrbach) 28.79 Sekunden

Beste Zeit aus dem Bezirk Braunau: Gruppe Fraham 1, 32.38 Sekunden, Rang 38

Bundesfeuerwehrbewerb

Hinterschiffl 1 (Rohrbach), 28,5 Sekunden

